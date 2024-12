Aspettando la Befana - Magia di una fiaba, incanto di bontà

Venerdì 5 Gennaio 2025 alle ore 17.15 presso la sede del Cenacolo "Vivere In" - Via Giappone, 40 si rinnova un tradizionale momento di festa: la Befana arriverà prima della lunga notte per distribuire ai bambini iscritti una calza personalizzata.L'iniziativa consentirà anche quest'anno di regalare un sorriso anche ai bambini meno fortunati attraverso la collaborazione della Parrocchia "S.M. Greca" e della Caritas parrocchiale e grazie al prezioso sostegno di Forza Vitale srl.Si ringraziano per il supporto anche i partners Pizzeria "Zorba" e Panificio "Tricarico" di Biagio Columella.Per informazioni e prenotazioni (entro il 2 Gennaio 2025) è possibile contattare i numeri 080/3720845 e 329/3338919.