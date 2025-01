Torna la Befana in Piazza Cesare Battisti

Lunedi 6 gennaio, a partire dalle 9:30, in piazza Cesare Battisti torna il tradizionale appuntamento con la "Befana in piazza".L'evento, giunto alla 13esima edizione, è inserito nel cartellone degli eventi natalizi "Incanto" ed è organizzato dalla Pro loco Quadratum con il patrocinio del Comune di Corato.Tutta la mattinata sarà animata da elfi, mascotte, musica e tante sorprese con l'arrivo della Befana che dispenserà doni ai più piccoli.Quest'anno il tradizionale arrivo della Befana sarà celebrato a bordo di un trenino dove grandi e piccini potranno salire gratuitamente per un tour lungo i corsi cittadini e via Duomo.Il trenino avrà diverse fermate: Piazza Cesare Battisti, Montagnola, Madonna Greca, Plebiscito, Cavallotti e Duomo. Ogni fermata sarà contrassegnata da apposita cartellonistica.L'evento vede la collaborazione di Group Animation & Boing Party e del Pastificio Granoro.In serata, alle ore 20:30 in Piazza Di Vagno, si terrà il concerto di Renzo Rubino e La Sbanda, rinviato lo scorso 24 dicembre a causa del maltempo.La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.