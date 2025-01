La Befana alla festa finale del progetto #NatalePerTutti

Il 6 gennaio 2025, a partire dalle 10.00, presso i locali della Caritas cittadina in Via Sonnino – Via Silvestri ci sarà la festa conclusiva del progetto #NatalePerTutti con l'animazione di Mirus Eventi e la consegna di oltre 250 doni, da parte della Befana e dei Re Magi, ad altrettanti bambini ed adolescenti individuati dalla Caritas cittadina.L'iniziativa è resa possibile dalla generosità dei nostri concittadini che hanno acquistato e donato "regali sospesi" presso i negozi aderenti: Cartolibreria Rosa Olivieri, Cartolibreria Kibi, Cartolibreria La Città Incantata, Allegra Cartolaia.Un ringraziamento per il supporto va all'Istituto comprensivo "Cifarelli-Santarella-Battisti", al Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi", alle attività commerciali Amazon, Martincart, Ottica Mazzilli, Ottica Talia, Ottica Omri, Hicmos.Il progetto, arrivato alla quinta annualità nel comune di Corato, è promosso dai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Molfetta in collaborazione con Caritas Cittadina, il Faro per la Disabilità, oltre che da singoli cittadini attivi e dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Corato."Questo progetto offre un'ulteriore opportunità alle istituzioni e alle associazioni di essere al fianco delle famiglie, nell'ottica di meglio tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come di rispondere al bisogno dei minori di giocare e di sentirsi riconosciuti. Al di là della consegna dei regali, la mattina dell'Epifania si trasformerà in una grande festa cittadina: invitiamo dunque tutte le famiglie a partecipare", dichiarano il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario.