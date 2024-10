I centri anziani di Corato celebrano la Festa dei nonni: le parole dell'assessore Addario 

La Festa dei Nonni è sempre un'occasione speciale, un momento per fermarsi e riflettere su quanto queste figure siano fondamentali nelle nostre vite. A Corato, la celebrazione di quest'anno è stata particolarmente sentita nei centri dedicati agli anziani. Questi luoghi sono diventati veri e propri punti di riferimento per la comunità locale, dove gli anziani si ritrovano, condividono storie e affrontano insieme le gioie e le difficoltà della vita quotidiana.La serata di ieri è stata un inno al calore umano. Tanti i sorrisi, le chiacchiere e, naturalmente, il buon cibo. La Festa dei Nonni, infatti, non è solo una ricorrenza per omaggiare chi ha cresciuto figli e nipoti, ma anche un'opportunità per riscoprire il valore della memoria, di quei racconti che viaggiano dal passato al futuro.L'assessore al welfare Felice Addario, con delega alla terza età, ieri ha partecipato attivamente agli eventi dedicati ai nonni e ha sottolineato l'importanza degli over 65 nella comunità cittadina: «Gli anziani aumentano e il trend dice che aumenteranno. In una città è fondamentale creare sempre più spazi per questa fascia d'età, dove poter fare attività a loro dedicate, come idea di invecchiamento attivo. Ma tale ragionamento può risultare limitante: in una società sempre più dell'età media alta, la fascia over 65 è di fatto cittadinanza attiva e ha un ruolo cruciale. Dunque attenzione agli anziani, ma attenzione degli anziani nei confronti delle nuove esigenze del mondo. La nostra amministrazione sta lavorando affinché i "diversamente giovani" siano sempre più protagonisti della nostra micro società».Foto Felice Addario