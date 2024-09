A Corato torna il Festival di teatro per bambini e famiglie

A Corato riparte con grande entusiasmo La città delle storie, il Festival di teatro per bambini e famiglie, alla sua IV edizione, a cura di Carmen de Pinto e Francesco Sguera di Room to Play Associazione di Promozione Sociale, patrocinato e sostenuto dal Comune di Corato.Quest'anno il Festival si arricchisce della collaborazione con diverse associazioni della città, dagli anziani del centro socioricreativo Ermes gestito da Eos, ai minori non accompagnati del centro accoglienza gestito da Oasi 2, la Parrocchia Sacra Famiglia, L'agriturismo Posta Mangieri e le scuole dell'Infanzia Paritaria Fata Zucchina e Il mondo di Peter Pan, che hanno messo a disposizione i loro spazi esterni, accogliendo laboratori e storie.Il Festival si svolge dal centro città alla periferia, sino alla Murgia, facendo risuonare le sue canzoni e la sua energia anche tra gli antichi muretti a secco e i trulli addormentati, risvegliando con la voce dei bambini antiche storie.Il FESTIVAL avrà inizio il 3 settembre con il laboratorio MANIFESTIVAL, laboratorio artistico manipolativo, volto alla creazione del simbolo di questo festival, una casetta, personalizzata per ogni bambino, a partire da colori, carte colorate, colla ed elementi naturali, in collaborazione con I colori di Mariposa.Le storie tornano ad animare la Murgia, presso l'Agriturismo Posta Mangieri, e le voci dei bambini si mescolano agli strilli delle rondini e al ronzare delle api, per vivere a pieno gli ultimi giorni dell'estate, alla ricerca di nuove avventure fantastiche.Si prosegue con il laboratorio IL TAPPETO DELLE STORIE VOLANTI, un'attività dinamica e divertente, durante la quale i bambini si immergono nel mondo delle storie, trasformandosi in protagonisti di un'avventura assieme a pirati, streghe, geni e cavalieri.Infine, gli spettacoli, che si svolgeranno presso il Chiostro del Comune, si comincia con Una bottiglia di mare, a cura di Room to Play, una storia nuova, divertente e romantica, adatta a tutti a partire dai 4 anni.Si prosegue con Hansele e Gretel, a cura della Casa di Pulcinella, che porta in scena una storia della tradizione, raccontata con i burattini, adatta per bambini più piccoli a partire dai 3 anni e per le famiglie.Il terzo e ultimo spettacolo Ti racconto la città, creato e ideato da Room to Play appositamente per questo Festival, assieme agli anziani del centro Ermes e ai ragazzi del centro Oasi 2, destinato a tutti coloro che hanno voglia di scoprire la propria città, attraverso un racconto che si arricchisce della memoria degli anziani e dell'energia dei nuovi arrivati, come una poesia dal ritmo incalzante.Di seguito il calendario degli eventiPROGRAMMAMANIFESTIVAL3 settembre dalle 17.30 alle 19.00Presso Outdoor Scuola dell'infanzia Il mondo di Peter PanLA MURGIA DELLE STORIE4 – 5 – 6 settembre ore 10.00 – 12.00Presso Agriturismo Posta MangieriIL TAPPETO DELLE STORIE VOLANTI9 settembreDalle 17.30 alle 19.00Presso giardino Scuola dell'infanzia Fata ZucchinaGli spettacoli si svolgeranno nel Chiostro del Comune di Corato,Giovedì 12 settembre inizio ore 19.00presso il Chiostro ComunaleMercoledì 18 settembre inizio ore 19.00presso il Chiostro ComunaleGiovedì 19 settembre inizio ore 19.00presso il Chiostro ComunalePer informazioni e prenotazioni contattare Room to Play al 3386412407.