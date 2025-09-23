Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo

6 foto Celebrazione religiosa in onore della Madonna di Coromoto-21settembre2025

Si è svolta domenica scorsa, 21 settembre, la celebrazione eucaristica in onore della, Patrona del Venezuela, all'interno della Chiesa Matrice SS. Maria Maggiore. È stata un'occasione di fede in cui i presenti hanno pregato per lain Venezuela e nel mondo intero, visti i venti di guerra in più parti del globo.«Ringraziamo vivamente tutta la comunità coratina e italovenezuelana, in modo speciale il sindaco di Corato,, che ha partecipato alla cerimonia religiosa» chiosano gli organizzatoriLa Madonna di Coromoto è venerata in Venezuela come Patrona della nazione in seguito alle apparizioni mariane avvenute il 17 aprile 1652, in un luogo chiamato Coromoto, al cacicco (capo indigeno) Coromoto e alla sua famiglia.La sua apparizione è legata a un'immagine realizzata su una pergamena di frammento di pelle di misura circa 2,5 cm per 2,0 cm, che è ancora oggi conservata e venerata nel Santuario Nazionale di Nostra Signora di Coromoto a Guanare: tale pergamena rappresenta una reliquia fondamentale del culto.