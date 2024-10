A Trani sette diaconi saranno ordinati presbiteri

Giuseppe Alberto Cassano , 37 anni, della parrocchia SS. Crocifisso in Barletta, attualmente collaboratore presso la parrocchia S. Maria del Pozzo in Bisceglie;

Auto: Porta Vassalla, Piazza Pastore, Piazza Trieste (In queste zone la ZTL sarà disattivata)

Pullman: Sosta in Piazza Sant'Agostino per far scendere i fedeli per partecipazione alla santa messa – Via dei Finanzieri, Parcheggio dedicato ai pullman

Mons. Leonardo D'Ascenzo, sabato 12 ottobre 2024, a Trani, nella Cattedrale, alle ore 16.00, durante una solenne concelebrazione eucaristica ordinerà presbiteri sette diaconi.Questi sono i nomi dei futuri presbiteri:La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta televisiva su Easy TV, canale 81. Ed in preparazione all'ordinazione presbiterale, venerdì 11 ottobre 2024, a Trani, in Cattedrale, alle ore 20.00, si terrà una vegli di preghiera presieduta dall'Arcivescovo.«Mi piace considerare l'ordinazione presbiterale - ha affermato l'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo - come un dono del Signore alla Chiesa. E questo è un motivo di grande gioia per tutti noi. Auspico che tutta la comunità diocesana voglia accompagnare i sette ordinandi con la preghiera costante, non solo ora, ma anche dopo l'ordinazione. Essi sono chiamati a configurarsi a Cristo nel servizio sacerdotale e nella comunione ecclesiale, perfezionandosi sempre più nel tempo. Che siano come Gesù, Vangelo della Carità!».I sette diaconi si apprestano ad accogliere definitivamente il dono della chiamata. «Un dono totale, gratuito, per servire i fratelli e le sorelle, con una particolare predilezione verso i più fragili, i più poveri, i più soli e indifesi», afferma Silvio parlando della sua storia.Un cammino ecclesiale che nasce dall'incontro con l'altro: «Non si può essere prete se non si è costruttori di relazioni, innanzitutto con Dio», spiega Leonardo. Francesco aggiunge che il suo "sì" è ad un progetto d'amore che è chiamato a condividere con tutti.«Proprio l'Amore, che è Dio stesso, è al centro del dono del sacerdozio», spiega Michele Fabiano. La scelta sacerdotale è una risposta d'amore a un Dio che chiama e invia, ricorda Salvatore. Per Michele Cusanno, diventare prete significa mettersi al servizio delle persone e accompagnarle a conoscere sempre più Gesù.Vocazioni nate nel segno della quotidianità, dove «progressivamente tutte le cose si illuminano, fino a quando la vocazione cristiana assume un profilo più definito: quello del sacerdozio», spiega Giuseppe.Indicazioni per il parcheggio: