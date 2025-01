Famiglie affidatarie cercasi un impegno di solidarietà e accoglienza

L'Ambito Territoriale Sociale composto dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con l'Associazione "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e l'Associazione "Granello di Senape," lancia un appello alla cittadinanza: famiglie affidatarie cercasi!Un impegno di solidarietà e accoglienzaIl progetto "Cortili Accoglienti" nasce con l'obiettivo di costruire una rete locale di famiglie e persone disponibili all'accoglienza di bambini e ragazzi le cui famiglie attraversano un periodo di difficoltà. L'affido familiare è un atto di solidarietà che può cambiare il corso delle loro vite.Un piccolo gesto che fa la differenzaDiventa protagonista del cambiamento! Scopri come diventare una famiglia affidataria e contribuisci a trasformare i nostri "cortili" in luoghi accoglienti per tutti.Se vuoi maggiori informazioni, contatta i nostri esperti attraverso i seguenti canali:Compilando un Google Form dedicato: https://forms.gle/XtxKsFsY6ue2Qtr3AInviando un'e-mail all'indirizzo: affido.familiare.ats@comune.corato.ba.itChiamando il numero verde: 800.66.15.92Oppure visita il sito web per tutte le informazioni utili: https://affidatari.centrostudiaffido.it/affidamento-familiare-corato-ruvo-terlizzi