Accesso delle persone con disabilità alla ZTL di Corato, la modifica del Comune

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2024, è stata approvata una significativa modifica al regolamento che disciplina l'accesso delle persone con disabilità nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) della città. Un'iniziativa che rappresenta un passo avanti nell'eliminazione delle barriere burocratiche e nella promozione della mobilità inclusiva.La delibera, promossa grazie all'impegno congiunto della Commissione Affari Istituzionali, Assessorato alle Politiche Sociali e Consulta Comunale per le politiche a favore delle persone con disabilità, introduce nuove regole per semplificare gli accessi. La novità principale prevede l'inserimento della targa del veicolo prevalentemente dedicato all'accompagnamento della persona avente il "contrassegno invalidi" all'interno della whitelist della Polizia Locale.In questo modo sarà possibile comunicare una sola volta, sino a scadenza del contrassegno, l'auto che principalmente si occupa del trasporto della persona con problemi di deambulazione, evitando di richiedere singole autorizzazioni temporanee agli uffici della Polizia Locale (che resteranno disponibili per i veicoli non inseriti nella whitelist). L'auto eventualmente rilevata in ZTL senza la presenza della persona con disabilità, così come del relativo contrassegno invalidi, sarà invece sanzionata.Le istanze di inserimento nella whitelist della Polizia Locale si potranno compilare a partire dal 7 gennaio 2025, presso gli uffici in Via Gravina 132.La riforma risponde alle istanze delle associazioni che fanno parte della Consulta comunale per le politiche a favore delle persone con disabilità, che avevano sottolineato la necessità di rimuovere le difficoltà legate ai vecchi procedimenti, ritenuti complessi e penalizzanti. "Questa iniziativa è un segnale forte di attenzione verso la dignità e i diritti di chi vive situazioni di fragilità", hanno dichiarato il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. "Siamo molto grati alla Consulta Comunale per aver posto in evidenza il problema e per aver collaborato alla sua risoluzione. La risposta migliore della Politica è stata il voto all'unanimità con cui ieri il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo testo. L'Amministrazione Comunale è al fianco delle persone più fragili e delle associazioni che per loro si battono. Intendiamo continuare a lavorare per una Città sempre più accessibile e inclusiva per tutti.""In attesa che il Comune di Corato aderisca alla piattaforma CUDE – ha dichiarato Carlo Colonna, Presidente della 5^ Commissione Consiliare – il consiglio comunale ha varato un'importante novità per gli accessi delle persone con disabilità nella ZTL, facilitandone gli spostamenti e diminuendo la burocrazia. Una riforma di civiltà che pone al centro le persone. Il prossimo passo sarà proprio l'adesione alla piattaforma CUDE, che permetterà agli iscritti di tutta Europa di accedere alle aree a traffico limitato della nostra città senza ulteriori richieste di permessi o domande in sanatoria". Con l'approvazione della modifica all'articolo 15 del regolamento ZTL, il Comune di Corato si allinea infatti alle più moderne direttive europee in materia di mobilità inclusiva, in previsione dell'integrazione con il sistema del Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE).