Alberi via castel del monte
Vita di Città

Addio ai "giganti verdi" di via Castel del Monte

Due pini monumentali verso l’abbattimento

Corato - lunedì 11 agosto 2025 15.20
lCresce la preoccupazione per la possibile rimozione di due maestosi alberi di pino, situati in una traversa di via Castel del Monte, proprio di fronte all'ingresso del Centro Comunale di Raccolta.
Secondo fonti giornalistiche, nei giorni scorsi si sarebbero svolti due sopralluoghi tecnici con l'intento di programmare l'abbattimento, previsto a partire dal 25 agosto.

Gli alberi, stimati di circa ottant'anni e alti oltre quindici metri, appaiono in buono stato di salute e rappresentano un patrimonio naturale e paesaggistico per la zona.
La notizia ha suscitato un'ondata di reazioni tra i cittadini, che si interrogano sulle motivazioni alla base della decisione e sulle eventuali valutazioni agronomiche effettuate.

«Se davvero si procederà con l'abbattimento, vogliamo sapere perché. Non si può decidere di eliminare alberi così importanti senza coinvolgere la comunità», afferma un cittadino che lavora in zona.
Il silenzio istituzionale e la mancanza di comunicazioni ufficiali alimentano il malcontento, lasciando l'impressione che le scelte vengano prese senza un adeguato confronto pubblico.

In attesa di chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale,la speranza è che la voce della comunità venga ascoltata prima che sia troppo tardi.
  • Verde Pubblico
