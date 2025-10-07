Welfare
Welfare
Attualità

Nasce "Corato Sociale", il nuovo progetto di welfare a misura di comunità

È prevista una rete collaborativa tra servizi pubblici, cooperative, volontariato e cittadinanza attiva

Corato - martedì 7 ottobre 2025 12.38 Comunicato Stampa
Nasce "Corato Sociale. Il Welfare a misura di Comunità", il nuovo progetto volto a facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi di welfare e a rafforzare la rete cittadina che si occupa di sociale.

Il progetto, nato dalla collaborazione fra Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS e Comune di Corato – Assessorato alle Politiche Sociali, prevede la creazione di una rete collaborativa tra servizi pubblici, cooperative, volontariato e cittadinanza attiva. A tale scopo verranno realizzate, di qui ai prossimi mesi, attività di mappatura, questionari, focus group, incontri tematici, laboratori di progettazione e una carta dei servizi digitale/cartacea per informare la cittadinanza sulle opportunità disponibili in ambito sociale.

Il progetto mira a rafforzare la rete dei servizi sociali territoriali e a raggiungere quattro obiettivi principali:
  1. costruire la comunità degli operatori sociali. Attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, si punta a creare una rete integrata e solidale, capace di rispondere in maniera più forte alle esigenze del territorio.
  2. Comunicare il welfare cittadino e favorire un miglior accesso ai servizi. Attraverso l'utilizzo di diversi canali, si intende informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle opportunità e sui servizi disponibili, promuovendo maggiore consapevolezza e diritti.
  3. Progettare nuove visioni, pratiche e servizi. Innovare il welfare cittadino per rispondere alle esigenze emergenti del territorio richiede uno sforzo progettuale. Per questo Corato Sociale mira a stimolare la creatività e l'innovazione tra gli operatori sociali, promuovendo la sperimentazione di soluzioni inedite e l'adozione di buone pratiche.
  4. Favorire il protagonismo del welfare all'interno della città. Degli attori e dei processi di cura occorre parlarne, così come dei problemi sociali che attraversano le nostre città. Per stare meglio occorre non solo moltiplicare le azioni di inclusione sociale, ma anche costruire una cultura diffusa della cura e della solidarietà.
Il progetto prevede anche l'attivazione di una pagina su Facebook e su Instagram.

«Corato Sociale rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione nel campo del welfare tra una pubblica amministrazione e gli enti del Terzo Settore. Il CSV San Nicola svolge un ruolo di facilitazione nella costruzione della rete. L'obiettivo è la valorizzazione del capitale sociale esistente sul territorio e il superamento della frammentazione che spesso ostacola e lo sviluppo delle iniziative di welfare» dichiara Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola ETS.

«Con Corato Sociale vogliamo rendere più semplice l'accesso ai servizi e più forte la rete locale che promuove benessere. Il welfare non si fa da soli, si costruisce insieme, ogni giorno, nei quartieri e nelle comunità. Corato è più forte quando nessuno resta indietro» commentano il sindaco Corrado De Benedittis, l'assessore alle Politiche Sociali Felice Addario e il consigliere delegato ai rapporti col Terzo Settore Giulio D'Imperio.
  • solidarietà
  • welfare
