Aggressione in Pronto Soccorso a Corato, medico colpito con uno schiaffo al volto

A Corato un medico del Pronto Soccorso è stato aggredito nella serata di ieri. La vittima, specializzando in servizio all'Ospedale Umberto I, è stata colpita da uno schiaffo ricevuto mentre dava le spalle all'aggressore, che successivamente ha fatto perdere le sue tracce. Per il medico un trauma al volto e una prognosi di 5 giorni.Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze dei presenti, al nosocomio erano sopraggiunti in due, presumibilmente marito e moglie. L'uomo e la donna che lo accompagnava non hanno fatto in tempo a essere censiti e pertanto non sono stati identificati. L'episodio è infatti avvenuto prima di qualsiasi registrazione, peraltro in un'area sprovvista di videosorveglianza: alla richiesta dell'uomo di essere subito visitato, il medico di turno è uscito in sala d'attesa, invitando la coppia ad aspettare il proprio turno a causa di altre urgenze in corso.Una volta giratosi, il medico è stato però bersaglio di un violento schiaffo al volto, arrivato alle spalle e senza possibilità di proteggersi dal colpo. Il medico è stato soccorso dai colleghi e sono state successivamente attivate tutte le procedure del caso, ma all'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo e la donna si erano già dileguati.