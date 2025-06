Agricoltura a Corato un dialogo necessario per il futuro del territorio

Martedì 1° luglio, alle 18:45, presso la sede del circolo in Via M.R. Imbriani 44, si terrà un importante incontro dedicato al futuro dell'agricoltura .L'appuntamento, che rientra negli eventi tematici organizzati dal circolo, vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama politico e agricolo regionale e metropolitano.Saranno presenti per discutere le sfide e le opportunità del settore il Consigliere regionale Tommaso Scatigna, il Consigliere della Città metropolitana di Bari Piero Paparella e il Dott. Donato Rossi di Confagricoltura.La loro presenza sottolinea l'importanza di affrontare in maniera concreta le tematiche legate a un settore che a Corato e nel suo circondario rappresenta una vocazione storica e un pilastro economico.Il territorio coratino, infatti, vanta una profonda vocazione agricola che richiede tutele e misure urgenti per il suo sviluppo. L'incontro si propone di andare oltre la semplice salvaguardia e promozione dei prodotti locali, puntando a una visione più ampia e integrata dello sviluppo rurale.Questa visione include necessariamente la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del turismo legato al territorio, la promozione della cultura agricola locale e l'adozione di tecniche innovative che possano garantire un futuro sostenibile al settore.L'evento è stato organizzato proprio per offrire una piattaforma ai cittadini e agli operatori del settore, permettendo loro di esprimere le proprie istanze e di contribuire attivamente alla discussione. Sarà un'occasione preziosa per confrontarsi con i rappresentanti istituzionali e le associazioni di categoria, delineando insieme strategie e percorsi per un'agricoltura che sia sempre più resiliente, innovativa e competitiva.