Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro

Il circolo territorialeha organizzato nella sua sede in via M.R. Imbriani 44 l'. L'incontro è previsto per questa sera, venerdì 12 settembre, alle ore 19.Per l'occasione interverrà il coordinatore provinciale, ossia l'europarlamentare, il quale illustrerà le azioni poste in essere e future del partito, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Verranno consegnate, inoltre, le tessere del partito già richieste e si provvederà al rinnovo o all'iscrizione 2025 di tutti coloro i quali intendano fare parte del progetto di Fratelli d'Italia per il cambiamento in città.«Per questo l'invito è rivolto anche a tutti i simpatizzanti che vorrebbero rendere Corato una città sicura e prospera in cui tutti hanno la possibilità di partecipare per il benessere dell'intera comunità» si legge nella nota della sezione locale del partito meloniano.