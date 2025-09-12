Politica
Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
Questa sera si terrà l'assemblea generale degli iscritti di FDI
Corato - venerdì 12 settembre 2025 Comunicato Stampa
Il circolo territoriale Fratelli d'Italia di Corato ha organizzato nella sua sede in via M.R. Imbriani 44 l'assemblea generale degli iscritti. L'incontro è previsto per questa sera, venerdì 12 settembre, alle ore 19.
Per l'occasione interverrà il coordinatore provinciale, ossia l'europarlamentare Michele Picaro, il quale illustrerà le azioni poste in essere e future del partito, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Verranno consegnate, inoltre, le tessere del partito già richieste e si provvederà al rinnovo o all'iscrizione 2025 di tutti coloro i quali intendano fare parte del progetto di Fratelli d'Italia per il cambiamento in città.
«Per questo l'invito è rivolto anche a tutti i simpatizzanti che vorrebbero rendere Corato una città sicura e prospera in cui tutti hanno la possibilità di partecipare per il benessere dell'intera comunità» si legge nella nota della sezione locale del partito meloniano.
