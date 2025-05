Fratelli d'Italia quattro appuntamenti che toccano temi centrali del dibattito nazionale e locale.

Una serie di eventi di interesse politico e sociale animerà la città di Corato nelle prossime settimane. L'iniziativa, promossa da Fratelli d'Italia, si articola in quattro appuntamenti che toccano temi centrali del dibattito nazionale e locale.Il primo appuntamento, fissato per l'11 maggio 2025, dalle 10:00 alle 12:00 in Piazza Cesare Battisti, sarà dedicato al tema "Metà mandato, un lavoro senza sosta per gli italiani".L'evento si propone di illustrare i risultati raggiunti dal governo Meloni a metà del suo mandato, sottolineando la stabilità e la programmazione che, a detta degli organizzatori, caratterizzano l'azione di governo.Si porrà l'accento su temi quali la lotta all'immigrazione clandestina, la tutela delle forze dell'ordine, il contrasto all'occupazione abusiva e all'evasione fiscale, l'attenzione alle periferie e il sostegno alla natalità e alle famiglie in difficoltà.Verrà dato rilievo ai dati economici, con particolare attenzione all'aumento dell'occupazione, soprattutto femminile e giovanile, e alla diminuzione del tasso di disoccupazione.Il 18 maggio, sempre in Piazza Cesare Battisti dalle 10:00 alle 12:00, il focus si sposterà sul tema dell'immigrazione con l'evento "Immigrazione: con noi si cambia passo. Prima di tutto i doveri". L'incontro sarà l'occasione per ribadire la centralità del rispetto delle leggi nel processo di integrazione.Il 25 maggio, il Campetto S. Gerardo ospiterà il "Primo trofeo Gioventù Nazionale", un quadrangolare di calcio che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole celebrare lo sport come momento di aggregazione, soprattutto per i giovani. L'evento si terrà dalle 09:00 alle 12:00.Infine, il 31 maggio, il Corato Executive Center accoglierà l'incontro "Giustizia e Sicurezza. Incontro con consiglieri e parlamentari di Fratelli d'Italia". L'evento, che si svolgerà dalle 16:30 alle 20:00, vedrà la partecipazione di esponenti del partito a livello locale e nazionale, per discutere di temi legati alla giustizia e alla sicurezza.