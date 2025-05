Sport e gioventù un binomio indissolubile per il futuro di Corato

A Corato, lo sport non è solo un'attività ricreativa, ma un pilastro fondamentale della nostra politica sociale.Riteniamo che sia uno strumento potente per l'aggregazione, l'integrazione e la crescita sana dei nostri ragazzi, offrendo loro un'alternativa concreta alle tentazioni della strada.Per questo motivo, l'investimento nello sport è e sarà un cardine del nostro operato.Attraverso iniziative sportive, come quella di oggi , torneo cerchiamo di avvicinare i giovani alla nostra sezione di "Gioventù Nazionale", con l'obiettivo ambizioso di renderli protagonisti attivi delle scelte che plasmeranno il loro futuro.Crediamo fermamente che lo sport sia una palestra di vita, capace di insegnare valori come la disciplina, il rispetto e lo spirito di squadra, qualità indispensabili per formare cittadini consapevoli e responsabili.