Ai nastri di partenza la 36^ edizione della Nota d'oro 2024 a Corato

Appuntamento domenica 23 giugno con la prima semifinale. Ospite Bartolo Iossa da The Voice Senior

Ai nastri di partenza, a, la, organizzata da "" con la direzione artistica di Aldo Scaringella.Alle selezioni live dello star talent terminate a maggio (dopo aver ascoltato circa 180 esibizioni), si sono aggiunti numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia attraverso le audizioni online.Un successo e un consenso in continua crescita, frutto di tanto lavoro e sinergie artistiche e con aziende del territorio che credono in questo progetto ultradecennale atto a valorizzare e promuovere il talento musicale (tra i più longevi della nazione), tra i quali il Caseificio Maldera che metterà a disposizione del vincitore assoluto una borsa di studio di 1000 euro.al Dorado Padel Center (strada provinciale 130 Trani Andria km 1,5) con inizio alle. Sarà trasmessa in".L'evento sarà presentato da. Ospite della serata(direttamente da The Voice Senior).