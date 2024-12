"AI" posteri l'ardua sentenza, domani a Barletta torna Hey Sud

Domani, mercoledì 4 dicembre, ultimo appuntamento del 2024 di Hey Sud, il ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio. "Ai" posteri l'ardua sentenza è il titolo del prossimo dibattito, in programma alle ore 16.30, nella sede operativa di EY a Barletta, in via Giuseppe De Nittis n. 15.Imprenditori e istituzioni dialogheranno sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha sul tessuto produttivo e sociale della Puglia, esplorando come questa tecnologia possa favorire innovazione, crescita economica e competitività territoriale. Si discuterà delle opportunità che l'IA offre per le imprese locali, con incentivi che potrebbero sostenere l'automazione dei processi, la trasformazione digitale e la creazione di nuovi modelli di business data-driven. L'intelligenza artificiale rappresenta una delle tecnologie più dirompenti del nostro tempo e sta trasformando profondamente il panorama economico e sociale a livello globale. Se questo sarà un bene o un male lo scopriremo solo vivendo, "AI" posteri l'ardua sentenza. Al momento, con i dati a nostra disposizione, non possiamo che credere che il mondo può trarre enormi benefici da questa rivoluzione tecnologica. Sud Italia e Puglia non sono escluse da questi benefici e, anzi, potrebbero trarne linfa per colmare il divario che ci trasciniamo da sempre rispetto al nord d'Italia e d'Europa. La Puglia, che già si distingue per la sua capacità di attrarre fondi e investimenti strategici, si prepara a un ulteriore salto di qualità. Gli assi strategici del piano regionale per l'AI si concentrano su tre ambiti fondamentali: crescita tecnologica, formazione dei talenti e inclusione. Oltre un miliardo di euro sarà destinato allo sviluppo di progetti legati all'IA, con un focus specifico sulla trasformazione digitale delle PMI, l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nelle filiere industriali e la creazione di nuove startup tecnologiche nel settore dell'AI. Al centro della nostra discussione, sarà posto anche il tema della formazione dei talenti, l'inclusione sociale e il supporto alle fasce deboli.A Hey Sud interverranno Gianna Elisa Berlingerio, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delle Donne, Direttore Generale IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Bari, Gaetano Grasso, Responsabile Uff. Monitoraggio Tecnico InnovaPuglia, Danilo Caivano, Professore Ordinario Dipartimento Informatica Università degli studi di Bari, Mariarita Costanza, CTO e CoFounder Macnil, Vice presidente Confindustria Bari e BAT per Innovazione e Start Up, e Claudio Meucci, EY Consulting Market Leader.