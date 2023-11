"Aiutami a..", il progetto del Liceo Artistico Stupor Mundi nel Chiostro del Comune

Le tecniche artistiche espressive attivano risorse e potenzialità che tutti noi abbiamo, ma anche la capacità di elaborare il proprio vissuto e le proprie emozioni e di trasmetterlo creativamente agli altri mediante una serie di esercizi espressivi raccolti dalle più diverse forme di arte: disegno, gioco, musica, scrittura, poesia, teatro e molto altro. E' un processo educativo, laddove "educare" sta per educere, portare fuori, far emergere consapevolezza ed una maggiore conoscenza di se stessi mediante la pratica espressiva, l'osservazione ed il confronto con il gruppo.L'arte usa un linguaggio fatto di simboli, metafore, analogie, segnali corporei e sensoriali che si esplicitano attraverso attività grafiche, attività quasi sempre legate al nostro inconscio.Secondo D.M. Winnicot " il gioco e l'arte sono libere manifestazioni della pulsione vitale" e poiché l'accettazione della vita è un compito che non ha mai fine, l'arte offre un'aria intermedia di esperienza che allevia questa tensione. Le tecniche espressive aiutano la persona a fare creativamente della propria vita un'opera d'arte, divenendo protagonista delle proprie emozioni!La realizzazione di un'immagine o di un oggetto è un aspetto fondamentale del processo umano di apprendimento e si rivolge alle aree del sogno, della fantasia, e dell'immaginazione. Il disegno, la pittura, la scultura facilitando l'accesso a questi ambiti agiscono sui meccanismi di difesa della comunicazione non verbale meno sofisticati rispetto al linguaggio verbale, e consentono una comunicazione più diretta e spontanea. Il processo di realizzazione può stimolare la persona ad entrare in contatto con sentimenti o sensazioni represse, l'oggetto realizzato può diventare un eventuale espressione di disagio.OBIETTIVI SPECIFICITra gli obiettivi delle tecniche artistico-espressive possiamo individuarne alcuni:• Sostegno all'atto creativo: in quanto sostiene il percorso della persona contro il caos interno, offrendo l'utilizzo di materiali artistici, come fattori di contenimento• Aumento dell'autostima che viene raggiunta attraverso un processo di identificazione dell'immagine prodotta e una maggiore autoconoscenza• Maggiore definizione della propria identità attraverso il riconoscimento di sé e della propria presenza attraverso l'immagine• Ampliamento delle possibilità figurative: sperimentazione di modi diversi di essere e percepirsi attraverso l'uso di tecniche e materiali diversi• Aumento delle capacità di concentrazione con conseguente sviluppo di energia capace di placare l'ansia• Soddisfacimento dei bisogni narcisistici grazie alla realizzazione del lavoro artistico, che consente così di raggiungere una migliore percezione.