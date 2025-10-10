Mani bambini
Mani bambini
Vita di Città

Al fianco dei più piccoli: si presenta a Corato il programma “Innesti – Minori”

L'appuntamento oggi nella Sala Consiliare del Comune di Corato

Corato - venerdì 10 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Oggi pomeriggio, 10 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Corato, sarà presentato il nuovo programma Innesti – Minori: un insieme di iniziative di contrasto alle povertà educative e di promozione del benessere dei minori, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Città Solidale del Comune di Corato nell'ambito del progetto Innesti – La comunità educante di Corato.

Un percorso corale che coinvolge associazioni, cooperative e realtà del territorio in attività dedicate a bambini e adolescenti, per rafforzare i legami sociali, promuovere inclusione e sostenere la crescita armoniosa delle nuove generazioni.
