Al fianco dei più piccoli: si presenta a Corato il programma “Innesti – Minori”

Oggi pomeriggio, 10 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Corato, sarà presentato il nuovo programma Innesti – Minori: un insieme di iniziative di contrasto alle povertà educative e di promozione del benessere dei minori, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Città Solidale del Comune di Corato nell'ambito del progetto Innesti – La comunità educante di Corato.Un percorso corale che coinvolge associazioni, cooperative e realtà del territorio in attività dedicate a bambini e adolescenti, per rafforzare i legami sociali, promuovere inclusione e sostenere la crescita armoniosa delle nuove generazioni.