“Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore
Scadenza fissata per il 14 settembre
Corato - venerdì 8 agosto 2025 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato lancia l'avviso pubblico "INNESTI - Anziani" per la co-progettazione di interventi sperimentali a favore degli anziani residenti nel territorio comunale e dei loro caregivers, ossia coloro che se ne prendono cura.
L'iniziativa, rivolta agli enti del terzo settore, nasce con l'obiettivo di promuovere il benessere degli anziani autosufficienti, o parzialmente non autosufficienti e dei loro caregivers, mediante il sostegno a progetti che: favoriscano l'invecchiamento attivo e uno stile di vita sano; contrastino l'isolamento sociale; valorizzino l'autonomia e il sostegno alla domiciliarità; diano sollievo ai caregivers; stimolino la partecipazione attiva, il protagonismo in città e la cura dei beni comuni da parte degli anziani.
L'avviso è finanziato con fondi comunali per un importo complessivo di 25.000 euro.
I progetti, finanziabili per un massimo di 5.000 euro ciascuno e in numero massimo di n. 6, dovranno riguardare una o più delle seguenti aree tematiche:
Gli enti del terzo settore selezionati saranno invitati a partecipare a un tavolo di co-progettazione con l'amministrazione, finalizzato alla definizione dei progetti definitivi, i quali dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 30 maggio 2026.
L'avviso, completo di modello di domanda e di tutti gli allegati, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Corato al link https://comune.corato.ba.it/novita/avviso-pubblico-innesti-anziani
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento, Antonio Fiamma, via e-mail all'indirizzo antonio.fiamma@comune.corato.ba.it o telefonicamente al numero 0809592410.
«Innesti - Anziani è un invito a costruire, insieme, una rete solidale e generativa che metta al centro l'esperienza, le risorse e i bisogni delle persone anziane e di chi se ne prende cura, contribuendo a rendere la nostra città sempre più attiva e inclusiva, per tutti», commentano il sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'assessore alle Politiche Sociali Felice Addario.
- servizi per il benessere di anziani e/o caregivers (es. micro-servizi quali attività di "assistenza leggera" domestiche e non, taxi sociale, attività di socializzazione e svago, attività di sostegno e di sollievo rivolte ai caregivers quali supporto psicologico e servizio di caregiver sostitutivo);
- attività sportive, culturali e ricreative (es. attività di mantenimento della salute fisica, balere, viaggi e visite guidate, passeggiate all'aperto, eventi musicali, gruppi di lettura, cene sociali, cineforum, attività laboratoriali che vedano gli anziani come beneficiari e/o come insegnanti);
- cittadinanza attiva e cura dei beni comuni (es. gruppi pubblici di discussione per l'elaborazione dal basso di discorsi pubblici sulle strategie da mettere in campo nelle politiche sociali, progetti di volontariato che coinvolgano over 65 in interventi di pubblica utilità, quali cura di orti sociali e piazze, attivazione di piccoli servizi gestiti da anziani, etc).
