Famiglia
Famiglia
Eventi

A Corato la presentazione dell'Avviso pubblico "INNESTI - Anziani"

Appuntamento domani pomeriggio nella Sala Verde del Palazzo di Città

Corato - lunedì 1 settembre 2025 9.38 Comunicato Stampa
Domani, martedì 2 settembre, alle ore 17:00, si terrà nella Sala verde di Palazzo di Città un evento di presentazione dell'Avviso pubblico "INNESTI - Anziani", indetto dal V Settore – Servizi alla persona.

L'avviso pubblico "INNESTI – Anziani", finalizzato alla selezione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi sperimentali per la promozione dell'invecchiamento attivo e della qualità della vita di anziani e caregivers, è finanziato con fondi comunali per un importo di 25.000 €. I progetti, finanziabili per un massimo di 5.000 € ciascuno e in numero massimo di 6, dovranno concludersi entro e non oltre il 30 maggio 2026 e riguardare una o più delle seguenti aree tematiche:
  1. Servizi per il benessere di anziani e/o caregivers;
  2. Attività sportive, culturali e ricreative;
  3. Cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.
Nel corso dell'evento, Antonio Fiamma, funzionario amministrativo in servizio presso i Servizi Sociali e responsabile del procedimento in oggetto, illustrerà le modalità di partecipazione all'Avviso (il termine per inviare le proposte progettuali è fissato al 14 settembre), passando in rassegna i punti principali dell'Avviso stesso. A conclusione, è prevista una sessione dedicata ad eventuali domande.

L'avviso, completo di modello di domanda e di tutti gli allegati, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Corato al link https://comune.corato.ba.it/novita/avviso-pubblico-innesti-anziani

In merito, il sindaco Corrado Nicola De Benedittis ha dichiarato: «Con questo Avviso confermiamo l'impegno della nostra amministrazione a costruire politiche sociali capaci di mettere al centro le persone. "INNESTI - Anziani" è un'occasione per rafforzare la rete comunitaria e per dare valore al protagonismo degli anziani e dei loro caregivers, che sono una risorsa preziosa per la città».

L'assessore alle Politiche Sociali Felice Addario ha aggiunto: «Attraverso la coprogettazione vogliamo offrire agli Enti del Terzo Settore la possibilità di mettere in campo creatività, esperienza e competenze. L'obiettivo è creare iniziative concrete che migliorino la qualità della vita degli anziani e di chi se ne prende cura, con particolare attenzione a chi vive in condizioni di fragilità».
  • Anziani
  • Avviso Pubblico
  • Innesti
Gravi le condizioni di un uomo finito fuori strada con il suo camion sulla Corato-Andria
31 agosto 2025 Gravi le condizioni di un uomo finito fuori strada con il suo camion sulla Corato-Andria
Si rinnova a Corato la devozione per la Madonna del Pozzo
31 agosto 2025 Si rinnova a Corato la devozione per la Madonna del Pozzo
Altri contenuti a tema
“Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore Attualità “Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore Scadenza fissata per il 14 settembre
Servizio civile, la "Tombola dei ricordi" in compagnia degli anziani di Corato Servizio civile, la "Tombola dei ricordi" in compagnia degli anziani di Corato Nel tardo pomeriggio di oggi si terrà l'iniziativa “Voci del passato: storie, leggende e tradizioni”
“Corato in Viaggio 2025”: al via i contributi per le organizzazioni che promuovono soggiorni-vacanza Politica “Corato in Viaggio 2025”: al via i contributi per le organizzazioni che promuovono soggiorni-vacanza L'avviso pubblico è rivolto a minori, anziani e persone con disabilità
Omicidio a Corato, Avviso Pubblico: «Il livello di impunità è elevato» Cronaca Omicidio a Corato, Avviso Pubblico: «Il livello di impunità è elevato» Il sindaco De Benedittis plaude all'impianto di videosorveglianza comunale che «ha avuto un ruolo determinante nelle indagini»
A Corato la prima panchina arancione dedicata ai malati di Parkinson Vita di Città A Corato la prima panchina arancione dedicata ai malati di Parkinson Si trova in piazza Caduti di via Fani: l'iniziativa a cura del centro per anziani Ermes della cooperativa Eos
I centri anziani di Corato celebrano la Festa dei nonni: le parole dell'assessore Addario  Vita di Città I centri anziani di Corato celebrano la Festa dei nonni: le parole dell'assessore Addario  «In una città è fondamentale creare spazi per questa fascia d'età, dove poter fare attività a loro dedicate, come idea di invecchiamento attivo»
Contro le truffe agli anziani l’Arma arruola un testimonial speciale: Lino Banfi Attualità Contro le truffe agli anziani l’Arma arruola un testimonial speciale: Lino Banfi Per prevenire le truffe locandine affisse in tutte le caserme, nelle parrocchie e nei luoghi di ritrovo degli anziani, nonché un opuscolo pieghevole da distribuire ai cittadini
Allarme caldo, le misure attive per gli anziani a Corato Vita di Città Allarme caldo, le misure attive per gli anziani a Corato Tutti i dettagli del programma comunale “Ho cura di te”
A Corato l’orchestra di fiati “Enrico Annoscia”-Città di Bari con il direttore artistico Giuseppe Di Tommaso
31 agosto 2025 A Corato l’orchestra di fiati “Enrico Annoscia”-Città di Bari con il direttore artistico Giuseppe Di Tommaso
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto
30 agosto 2025 Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto
Rifiuta un controllo, in retromarcia investe un militare dell'Arma
29 agosto 2025 Rifiuta un controllo, in retromarcia investe un militare dell'Arma
Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
29 agosto 2025 Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate a Singapore per furto: intervenuta l'ambasciata
29 agosto 2025 Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate a Singapore per furto: intervenuta l'ambasciata
Piano straordinario contro l’abbandono dei rifiuti: a Bari tavolo tecnico-operativo con ARO e Anci Puglia
29 agosto 2025 Piano straordinario contro l’abbandono dei rifiuti: a Bari tavolo tecnico-operativo con ARO e Anci Puglia
Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato
29 agosto 2025 Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato
Festa di San Cataldo, per il sindaco De Benedittis «efficiente, sicura e con servizi»
29 agosto 2025 Festa di San Cataldo, per il sindaco De Benedittis «efficiente, sicura e con servizi»
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.