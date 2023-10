Al Gran Shopping di Molfetta preziosi insegnamenti di educazione stradale per piccoli e grandi piloti

Un drive-in con la collaborazione della Polizia Municipale per un divertente corso sulla sicurezza in auto

Uno schieramento di 50 macchine in cartoncino ha riempito piazza Ottagono, lo spazio principale del Gran Shopping Molfetta, per un drive-in molto particolare. Le auto sono state costruite e decorate dai cinquanta piccoli piloti entusiasti di partecipare al drive-in di Marbre Blonde che, con l'ausilio di due agenti della Polizia Municipale, ha coinvolto i bambini e le famiglie presenti in un interessante racconto delle regole base di comportamento sulla strada.Grazie al video tratto dalla serie Robocar Poli, che ha appassionato i piccoli con personaggi animati che hanno vissuto tante e incredibili vicende sulla strada, con una famiglia intrappolata nel traffico, vivendo tante avventure che hanno messo a dura prova la pazienza dei genitori, le agenti hanno potuto confrontarsi con i piccoli piloti sulle loro conoscenze e abitudini, e sulle esperienze vissute in auto, spiegando approfonditamente le buone regole di educazione stradale.L'attenzione dimostrata dai bambini è stata pari alla conoscenza delle buone pratiche, e il divertimento della prima fase dell'iniziativa dedicata al montaggio e alla decorazione dei piccoli bolidi, ha reso indimenticabile il pomeriggio dedicato alla sicurezza stradale per tutta la famiglia.