Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Speciale

Uno spettacolo teatrale con Sara Santucci e Chiara Dimaggio

Corato - mercoledì 25 febbraio 2026 12.14 Sponsorizzato
Al Polo Museale di Trani, per la Rassegna Teatrale 2026, il 7 Marzo andrà in scena lo spettacolo "Le Mie Donne. Omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo", con Sara Santucci e Chiara Dimaggio e la partecipazione di Lorenzo Mancarella e Giorgia Leo, pianoforte e voce.

"Le mie Donne" è un mosaico di storie femminili che prende forma attraverso voci, esperienze e sentimenti diversi. Donne forti e fragili, ribelli e innamorate si raccontano in un intreccio di parole ed emozioni che ne restituisce la complessità e l'umanità.

La narrazione è accompagnata da musiche dal vivo, che dialogano costantemente con il racconto, amplificandone il ritmo emotivo e creando un'atmosfera intensa e coinvolgente.

Apertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30.

Ticket posto assegnato € 20,00 + d.p. disponibili online o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.

L'acquisto del ticket dello spettacolo darà accesso gratuito alla visita guidata "Quando la macchina per scrivere diede voce alle donne", un progetto ideato dalla Fondazione S.E.C.A. in occasione della Giornata Internazionale della donna, programmata il 7 marzo alle ore 19:00 e alla proiezione del film "Il diritto di contare" dell'8 marzo alle ore 17:30, una pellicola candidata agli Oscar come Miglior Film, regia di Theodore Melfi con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monàe e Kevin Costner.

Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
