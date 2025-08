Al via a Corato il festival bandistico "A Tubo!"

A TUBO, UN MESE DI BANDE

A TUBO! DATA PER DATA

PROGRAMMA

1 agosto

Ore 21.00 – chiostro del palazzo di Città Gran Concerto Bandistico "Paolo Falcicchio" Città di Gioia del Colle

8 agosto

20 agosto

25 agosto

Si apre oggi, venerdì 1° agosto, per proseguire fino al 25 agosto, "𝐀 𝐓𝐮𝐛𝐨, il festival che trasforma Corato nel cuore pulsante della cultura bandistica italiana.Primo appuntamento alle ore 21 nel chiostro di Palazzo di Città (piazza Cesare Battisti, angolo corso Garibaldi), edificio degli inizi del 1500 che era convento dei Minori Osservanti dedicato a San Cataldo. Il chiostro, caratteristico per i suoi archi ogivali tardogotici poggianti su pilastri, accoglierà il, storica formazione oggi diretta dal M°. Ingresso libero.Sei appuntamenti con lae un variegato programma che spazia da celebri pagine sinfoniche e operistiche a pezzi inediti e opere scritte specificamente per formazioni di soli fiati. Ad interpretarlo sarannoe del Sud Italia.Questi i contenuti del festival bandistico diretto dache, fin dalle sue origini, si propone come occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico di cui la Puglia è tra le maggiori rappresentanti nel Paese.I primi tre appuntamenti saranno accolti nel chiostro del Palazzo di città, gli altri tra le vie del centro storico e la cassa armonica di piazza Cesare Battisti, collegandosi con i solenni festeggiamenti del patronoLe bande musicali animeranno il centro storico coratino, grazie al supporto del Comune di Corato, con la direzione artistica del maestroe l'organizzazione di, con il patrocinio della Regione Puglia."𝐀 𝐓𝐮𝐛𝐨!" rientra nel programma di eventi estivi "Sei la mia città – L'estate a Corato" del Comune di Corato.Dopo l'appuntamento di domani, 1 agosto, si proseguesempre nel chiostro di Palazzo di Città: sarà la volta degli ospiti molisani, i musicisti delladiretta dal M°e nata dall'unione di numerosi artisti aventi come obiettivo la valorizzazione della tradizione storico-bandistica italiana.torna a Corato e nella rassegna A Tubo! ilguidato dal M°Si concentreranno trai successivi appuntamenti del festival, che prosegue intersecandosi con la programmazione della Festa di San Cataldo, diventando, in qualche modo, la colonna sonora delle celebrazioni., alle ore 19.00, giro di banda per le vie del centro cittadino e alle ore 21.30 concerto in cassa armonica, in piazza Cesare Battisti, con la, con la direzione del M°per le vie del centro cittadino, alle ore 10, giro di banda e alle 11 il tradizionale matinée bandistico, immancabile nel giorno del santo. Alle ore 22 concerto in cassa armonica, in piazza Cesare Battisti, con ilguidato dal M°, in occasione della processione di San Cataldo, alle ore 19, giro di banda per le vie del centro cittadino e alle 21.30 in cassa armonicadiretto dal M°Tutti i concerti sono ad ingresso libero.vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Coratoha dichiarato«Questo festival non è solo un evento, ma un vero e proprio omaggio alla nostra ricca tradizione musicale, un patrimonio che affonda le sue radici nella storia e nell'anima della nostra terra. È un'occasione preziosa per valorizzare e promuovere il talento delle nostre formazioni bandistiche, custodi di melodie che hanno scandito e continuano a scandire la vita delle nostre città, raccontando storie di festa, devozione e appartenenza».direttore artistico, ha aggiunto«Continuiamo il percorso di valorizzazione della banda in tutte le sue forme. La banda è testimone secolare di un patrimonio che va sostenuto e protetto. Sarà un'edizione straordinaria, "A Tubo!" è ormai un palcoscenico prestigioso, riconosciuto sia per la qualità delle formazioni sia per l'alto livello del pubblico».Direttore Giuseppe GregucciOre 21.00 – chiostro del palazzo di CittàGrande Orchestra di Fiati "Giuseppe Ragni" Città di TermoliDirettore Gianluca GrecoOre 21.00 – chiostro del palazzo di CittàGran Concerto Bandistico "Luciano Vinella" Città di Castellana GrotteDirettrice Grazia Donateo– Festa patronale in onore di San CataldoOre 19 – Giro di banda per le vie del centro cittadinoOre 21.30 – Concerto in cassa armonica – piazza Cesare BattistiBanda di Corato "Raffaele Miglietta"Direttore Gennaro Sibilano– Festa patronale in onore di San CataldoOre 10 – Giro di banda per le vie del centro cittadinoOre 11 – Matinèe bandisticoOre 22 – Concerto in cassa armonica – piazza Cesare BattistiGran Concerto Bandistico Città di Bisceglie "Biagio Abbate"Direttore Benedetto Grillo– festa patronale in onore di San CataldoOre 19 – Giro di banda per le vie del centro cittadinoOre 21.30 – concerto in cassa armonica – piazza Cesare BattistiBanda Città di Triggiano "Michele Lufrano"Direttore Davide Abbinante