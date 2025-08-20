Eventi
A Corato arrivano le reliquie di San Cataldo
In serata il terzo appuntamento del festival bandistico “A tubo!”
Corato - mercoledì 20 agosto 2025
Nella giornata odierna, mercoledì 20 agosto, alle ore 18, per la prima volta, data l'occasione dell'Anno Giubilare, nel centro coratino arrivano le reliquie del santo patrono, San Cataldo, custodite nella città di Taranto: accolte dal clero, dalle confraternite, dalle associazioni Cattoliche e dalle autorità civili e militari, sosteranno fino alla fine della festa di San Cataldo, dunque fino al 26 agosto, nella chiesa collegiale "Santa Maria Maggiore".
Si svolgerà oggi, inoltre, il terzo appuntamento del festival bandistico "A tubo!" nel chiostro del Palazzo di città, a partire dalle ore 21. Sarà la volta del Gran Concerto Bandistico "Luciano Vinella" Città di Castellana Grotte guidato dal M° Grazia Donateo. L'ingresso è gratuito.
