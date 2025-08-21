Festival “A Tubo”: il gran concerto bandistico incanta il pubblico nel chiostro comunale di Corato

Un concerto colmo di storie e tradizioni è stato quello del terzo appuntamento del, tenutosi ieri, 20 luglio, nel chiostro del Palazzo Comunale. Realizzato con il supporto del Comune di Corato, con la direzione artistica del Maestro Aldo Caputo e l'organizzazione di PugliArmonica, il Festival Bandistico concede ampio spazio alla tradizione musicale delle bande e, in particolare, a quelle della Puglia e del Sud Italia.Il terzo appuntamento ha visto, infatti, la partecipazione dellache ha omaggiato il grande pubblico con il Gran Concerto Bandistico "Luciano Vinella", un mix tra componimenti sinfonici e lirici e un insieme di ritmi che hanno accompagnato l'intera serata. Attraverso la direzione del Maestro Grazia Donateo, il viaggio musicale ha permesso alcune tappe necessarie per la comprensione di una tradizione melodica che la Puglia può ancora oggi vantare. Il concerto, infatti, è stato aperto con un, a cui è dedicato l'intero festival, per poi proseguire con Il "Preludio" del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, "Intermezzo" di "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni e "Nessun dorma" di Puccini.I brani, intervallati da una presentazione dell'esperto e appassionato Maestro Caputo, hanno coinvolto una platea varia in età e hanno incuriosito i passanti, riempiendo così l'intero Chiostro.Presenti alla serata anche il Sindaco De Benedittis e l'Assessore Beniamino Marcone che hanno speso sincere parole di elogio nei confronti della Banda e del Maestro Donateo.La Banda è divenuta con il tempo, grazie al bagaglio di tradizioni e culture che conserva e che permette, ancora oggi, una forte coesione e identificazione tra i cittadini. Che sia itinerante o stabile, offre un accesso immediato alla musica locale, rinforzando quel senso di appartenenza che è tale sia da un punto di vista sociale sia culturale.I successivi incontri del festival "A Tubo" si svolgeranno il