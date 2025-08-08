Storie di bande, comunità e sentimento pugliese Festival Bandistico Corato

Oggi secondo appuntamento per "A Tubo!" - Storie di bande, comunità e sentimento pugliese, il festival che trasforma Corato (Ba) nel cuore pulsante della cultura bandistica italiana, con la direzione del maestro Aldo Caputo.Alle ore 21, protagonisti saranno degli ospiti molisani, i musicisti della Grande Orchestra di Fiati Città di Termoli - "Giuseppe Ragni" diretta dal M° Gianluca Greco e nata dall'unione di numerosi artisti aventi come obiettivo la valorizzazione della tradizione storico-bandistica italiana. Suoneranno sulla scena del Chiostro di Palazzo di Città (piazza Cesare Battisti angolo Corso Garibaldi), edificio degli inizi del 1500 che era Convento dei Minori Osservanti dedicato a san Cataldo. Ingresso libero.A Tubo! Si snoda lungo sei appuntamenti con la pura tradizione musicale delle bande e un variegato programma che spazia da celebri pagine sinfoniche e operistiche a pezzi inediti e opere scritte specificamente per formazioni di soli fiati. Ad interpretarlo sono alcune delle più storiche formazioni pugliesi e del Sud Italia. Fin dalle sue origini, il festival si propone come occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico di cui la Puglia è tra le maggiori rappresentanti nel Paese.I primi tre appuntamenti sono accolti nel chiostro del Palazzo di città, gli altri tra le vie del centro storico e la cassa armonica di Piazza Cesare Battisti, collegandosi con i solenni festeggiamenti del patrono San Cataldo.Le bande musicali animeranno il centro storico coratino, grazie al supporto del Comune di Corato, con la direzione artistica del maestro Aldo Caputo e l'organizzazione di PugliArmonica, con il patrocinio della Regione Puglia."𝐀 𝐓𝐮𝐛𝐨! rientra nel programma di eventi estivi "Sei la mia città – L'estate a Corato" del Comune di Corato.Il festival proseguirà mercoledì 20 agosto con il Gran Concerto Bandistico "Luciano Vinella" Città di Castellana Grotte (Ba) guidato dal M° Grazia Donateo.Si concentreranno tra sabato 23 a lunedì 25 agosto i successivi appuntamenti, intersecandosi con la programmazione della Festa di San Cataldo, diventando, in qualche modo, la colonna sonora delle celebrazioni.Sabato 23 agosto alle ore 19.00 Giro di banda per le vie del centro cittadino e alle ore 21.30 Concerto in cassa armonica, in piazza Cesare Battisti con la Banda di Corato "Raffaele Miglietta", con la direzione del M° Gennaro Sibilano.Domenica 24 agosto per le vie del centro cittadino alle ore 10 Giro di banda e alle 11 il tradizionale matinée bandistico, immancabile nel giorno del santo. Alle ore 22 Concerto in cassa armonica, in piazza Cesare Battisti, con il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie (Bat) "Biagio Abbate" guidato dal M° Benedetto Grillo.Lunedì 25 agosto, in occasione della processione di San Cataldo, alle ore 19 Giro di banda per le vie del centro cittadino e alle 21.30 in Cassa armonica Gran Concerto Bandistico "Michele Lufrano" Città di Triggiano diretto dal M° Davide Abbinante.