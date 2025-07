Torna a Corato il festival bandistico "A Tubo!"

Powered by

Fervono i preparativi per l'edizione 2025 del festival "che si protrarrà per ben sei date dal 1° al 25 agosto.L'evento, fin dalle origini, vuol essere occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico di cui la Puglia è tra le maggiori rappresentanti in Italia.«Le bande musicali animeranno il centro storico coratino, grazie al supporto del Comune di Corato, con la direzione artistica del maestroe l'organizzazione di» si legge nella nota social del vicesindacoGli appuntamenti, a ingresso libero, si snoderanno nelle giornate del 1°, 8, 20, 23, 24 e 25 agosto.