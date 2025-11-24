I Disturbi specifici dell’apprendimento oltre la scuola: sfide, risorse e inclusione

6 foto Primo Passo

Continua la rassegna di incontri dello sportello psicologico "" aperta all'intera cittadinanza e volta alla divulgazione e sensibilizzazione.L'incontro tenutosi venerdì 21 novembre, presso l'Agorà del Liceo "Oriani", ha preso in considerazione icon un focus specifico sulla continuità di questi disturbi anche in età adulta.Con lae con la, è stato tracciato un percorso lineare dei DSA a partire dai primi sintomi in età infantile, per giungere poi a un approfondimento anche in età adulta nei diversi contesti scolastici, lavorativi e sociali.A prendere parte all'evento, non solo figure professionali come psicologi o insegnanti, ma anche tante mamme pronte ad ascoltare, porre le loro domande e condividere esperienze personali.possono accompagnare l'intera esistenza di un individuo ed è necessario saper riconoscerne i sintomi e imparare a comportarsi in maniera adeguata. Un linguaggio rispettoso, il rispetto dell'autodeterminazione e la sottrazione nei confronti di etichette patologizzanti, rappresentano un primo passo di inclusività, che può trovare una continuità in normative e diritti per le persone neurodivergenti.È fondamentale dotare le persone con DSA non solo di diritti all'educazione inclusiva o di accessibilità nei servizi sanitari, ma anche di un coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano la loro vita.Negli ultimi anniè aumentata notevolmente grazie a una maggiore informazione pubblica e a una sensibilizzazione in costante aumento.