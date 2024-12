Al via il bando ‘Fitto Casa’: 330.000€ dal Comune per sostenere le famiglie in affitto

E' stato pubblicato il bando per la concessione di contributi economici finalizzati a sostenere le famiglie in affitto a rischio povertà abitativa. In continuità con il tradizionale "fitto casa", il bando prevede il rimborso di una parte dei costi già spesi per il canone di locazione del proprio appartamento nell'anno 2023. Il fondo del bando ammonta ad € 330.000, interamente stanziati dal bilancio comunale.I principali requisiti per partecipare al bando sono: la residenza nel Comune di Corato; l'avere un reddito familiare 2023 non superiore a€ 15.250 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti inoltre pari o superiore al 14%; l'aver pagato i fitti e la TARI relativi al 2023; avere un ISEE 2024 da cui risulti un patrimonio mobiliare inferiore a € 15.000 per nuclei fino a 2 persone più € 2.000 per più per ogni componente aggiuntivo.Il contributo massimo concesso per ogni famiglia non potrà superare i 1.800 € e sarà ridotto degli eventuali contributi già ottenuti per gli affitti del 2023 (es. detrazione dal 730, quota affitti ricevuta nel Reddito di Cittadinanza, etc). Il bando e la modulistica sono accessibili qui: https://bit.ly/fittocasa-corato-2024Le domande possono essere presentate dal 16 dicembre 2024 al 14 gennaio 2025, con raccomandata a/r indirizzata al Dirigente del V Settore – Comune di Corato, piazza Marconi, 12 – Corato – 70033, o via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it.«La situazione abitativa sta diventando sempre più difficile in tutta Italia», commentano il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. «Com'è noto, il Governo ha azzerato il fondo per gli affitti con cui i Comuni garantivano ogni anno il cosiddetto bando "fitto casa". A Corato erano circa 300/400 le famiglie a ricevere il contributo. Il Consiglio Comunale di luglio 2023, evidenziando le criticità di tale scelta del Governo, con apposito odg votato a maggioranza, aveva inoltre impegnato l'Amministrazione a trovare nuove risorse comunali per sostenere le famiglie e contrastare così anche gli sfratti. Abbiamo stanziato 330.000 €: addirittura superiori di circa 10.000 € a quellimessi in campo nell'ultimo bando "fitto casa", finanziato in gran parte da Stato e Regione e solo con 50.000 € dal Comune. Con questa azione speriamo soprattutto di garantire maggiore serenità alle famiglie. Le difficoltà a pagare fitto e bollette, la paura di perdere la casa, sono problemi giganteschi che rendono la vita impossibile. Dobbiamo fare di tutto per contrastarli.»