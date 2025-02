Al via il percorso di formazione per aspiranti affidatari

L'Ambito Territoriale Sociale composto dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con l'Associazione "Centro Studi Affido" e l'Associazione "Granello di Senape," annuncia l'avvio di un percorso di formazione dedicato a chi desidera intraprendere l'importante esperienza dell'affido e della solidarietà familiare.Un percorso di crescita e consapevolezzaL'iniziativa è pensata per fornire strumenti concreti e supporto qualificato a chi vuole offrire affetto, stabilità e una prospettiva di futuro ad uno o più minori che vivono in situazione di vulnerabilità temporanea nella propria famiglia.Il primo incontro si terrà venerdì 28 febbraio 2025 dalle 18.30 alle 20.30 presso L.I.N.E.A. Comune, Via Romanello da Forlì 12, Ruvo di Puglia (BA).Obiettivi del Percorso• Orientamento: il percorso offre un'introduzione al mondo dell'affido, affrontando le responsabilità, i compiti e le gioie di questa scelta generosa.• Competenze: i partecipanti avranno accesso a sessioni di formazione approfondite per acquisire competenze in ambito educativo e psicologico, con un focus sui bisogni di crescita dei minori, e sugli aspetti giuridici e organizzativi dell'affido familiare.• Supporto Continuo: gli aspiranti affidatari (famiglie o single) saranno accompagnati e sostenuti anche dopo la formazione, per garantire un supporto costante in ogni fase del percorso.Un'Opportunità per il Benessere dei Minori e della ComunitàDiventare affidatari significa offrire a un bambino o a un ragazzo un ambiente sicuro e accogliente. È un atto di solidarietà che contribuisce al benessere della comunità, creando nuove opportunità di crescita per tutti.Come Partecipare:Per partecipare al percorso e iniziare il viaggio insieme ad altre famiglie o persone singole del tuo territorio, contatta i nostri esperti attraverso i seguenti canali:Compilando un Google Form dedicato: https://forms.gle/XtxKsFsY6ue2Qtr3AInviando un'e-mail all'indirizzo: affido.familiare.ats@comune.corato.ba.itChiamando il numero verde: 800.66.15.92Oppure visita il sito web per tutte le informazioni utili: https://affidatari.centrostudiaffido.it/affidamento-familiare-corato-ruvo-terlizzi