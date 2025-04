Domani 3 aprile 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città in Piazza Marconi 12 a Corato, si terrà un incontro pubblico dal titolo "Vita indipendente per le persone con disabilità: risorse e progetti per una maggiore autonomia". L'evento mira a sensibilizzare la Comunità sulle opportunità e i diritti delle persone con disabilità, focalizzandosi sul diritto di vivere in modo autonomo e partecipare attivamente alla vita sociale.Interverranno il Sindaco di Corato professor Corrado De Benedittis, l'Assessore alle Politiche Sociali di Corato dottor Felice Addario, il Dirigente ai Servizi Sociali di Corato dottor Emanuele Università, il Garante Regionale della Puglia per la Disabilità dottor Antonio Giampietro e il Garante Comunale di Corato per la Disabilità Vincenzo Biancolillo.L'incontro sarà moderato dalla professoressa Simonetta Tullo.Prima di affrontare i temi cruciali come le risorse e i progetti messi a disposizione per sostenere la piena autonomia delle persone con disabilità, sarà presentato il Garante dei Diritti della Persona con Disabilità del Comune di Corato, una nuova figura istituzionale appena nominata.Il Garante comunale per la Disabilità e i Garanti per la Disabilità regionale e nazionale sono professionisti della disabilità e svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti delle persone con disabilità: monitorando l'attuazione delle Politiche pubbliche e facendo da mediatori tra le Istituzioni e la Comunità, hanno il compito di assicurare che le politiche per la disabilità siano applicate correttamente, facendo emergere eventuali discriminazioni, carenze nei servizi, violazioni dei diritti. Intervenendo in prima persona per risolvere situazioni problematiche, promuovono quelle iniziative utili per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'inclusione sociale.Ritornando al tema delle risorse e dei progetti messi a disposizione per sostenere la piena autonomia delle persone con disabilità, con un focus particolare sugli strumenti e le politiche locali, come l'Avviso pubblico per la partecipazione a Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità pubblicato dall'Ambito Territoriale Sociale Corato-Ruvo-Terlizzi, e regionali, come il nuovo Avviso pubblico Pro.V.I. per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità pubblicato dalla Regione Puglia, e attivati per favorire l'inclusione sociale, saranno esplorati in dettaglio i progetti di supporto personalizzato, che offrono percorsi individualizzati per l'autonomia abitativa delle persone con disabilità permettendo loro di vivere in soluzioni abitative indipendenti ma con il supporto di servizi specifici.Verranno approfondite le iniziative per l'accesso a soluzioni abitative inclusive, come appartamenti protetti o assistiti, che rispondono alle esigenze di chi desidera vivere in modo autonomo ma ha necessità di una rete di sostegno per gestire la vita quotidiana e per assicurarsi che possa condurre una vita il più possibile indipendente e autodeterminata.Un secondo focus sarà dedicatoL'incontro offrirà un'importante occasione di confronto tra Istituzioni, Professionisti e Cittadini, con l'obiettivo di raccogliere suggerimenti, proposte e testimonianze dirette per migliorare continuamente l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità sul nostro territorio.Per maggiori informazioni389 7827449 telefono e whatsappgarante.disabilita@comune.corato.ba.it 📫 email ordinariagarante.disabilita@pec.comune.corato.ba.it 📫 email certificata