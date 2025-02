Cortili accoglienti: un impegno condiviso per il futuro di bambini e ragazzi

L'Ambito Territoriale Sociale di Corato, in collaborazione con l'Associazione "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e l'Associazione "Granello di Senape," è lieto di invitare tutta la cittadinanza a partecipare a un incontro dedicato al tema dell'Affidamento e della Solidarietà Familiare.L'evento si terrà giovedì 06 febbraio 2025 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Corato(Piazza Marconi n. 12, Corato)Interverranno:Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco del Comune di CoratoFelice Addario, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di CoratoEmanuele Università, Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3Marco Giordano, Docente di Servizio Sociale presso le Università "Aldo Moro" di Bari e di Salerno, nonché Direttore Scientifico dell'Associazione Centro Studi Affido Progetto FamigliaDurante l'incontro, saranno illustrate le iniziative di supporto offerte dal Comune di Corato attraverso il progetto "Cortili Accoglienti" , finalizzato a creare una rete locale di famiglie e volontari disposti ad accogliere bambini e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà.Sportello informativoPer ricevere ulteriori informazioni o per manifestare il proprio interesse, è possibile contattare lo Sportello E-mail: affido.familiare.ats@comune.corato.ba.itResponsabile: Dott.ssa Angela SpinelliPartecipare significa fare la differenza nella vita di bambini e ragazzi in difficoltà. Vi aspettiamo numerosi per costruire insieme un futuro migliore basato su accoglienza, solidarietà e speranza.Un ambiente sicuro e affettuoso può cambiare il destino di un bambino.