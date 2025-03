Riparte lo sportello per il Terzo Settore consulenza gratuita per volontari e organizzazioni

Powered by

A febbraio 2025 è ripartito lo sportello per volontari ed organizzazioni del Terzo Settore, promosso dal Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola ETS" in collaborazione con il Comune di Corato, già attivo sul territorio da settembre 2023.Gli incontri offrono consulenza e supporto gratuito su aspetti legali, amministrativi e progettuali degli enti del Terzo Settore, grazie alla presenza di consulenti esperti del CSV "San Nicola ETS".I prossimi appuntamenti dello sportello nel 2025 saranno: 11 Marzo, 8 Aprile, 13 Maggio, 17 Giugno, 8 Luglio, 9 Settembre, 7 Ottobre, 11 Novembre, 2 Dicembre.Gli appuntamenti si terranno al 1° piano del Palazzo di Città, Piazza Marconi n. 12, dalle ore 16.00 alle 18:00.Per ulteriori informazioni, e per prenotare consulenze specifiche, contattare il numero 080-5640817 o la mail consulenza@csvbari.com."Anche nel 2025 continua il lavoro sinergico tra Comune e CSV finalizzato alla crescita del volontariato e del Terzo Settore", dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario e il Consigliere delegato ai rapporti col Terzo Settore Giulio D'Imperio. "Invitiamo i volontari e i referenti delle organizzazioni ad avvalersi di questi appuntamenti".