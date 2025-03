L'ATS di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, annuncia la pubblicazione dell'Avviso per la partecipazione ai Percorsi di autonomia per persone con disabilità, un'iniziativa strategica finanziata dal PNRR nell'ambito della Missione 5 – Inclusione e Coesione. Il progetto mira a promuovere percorsi di autonomia a favore di persone con disabilità, favorendo la loro inclusione sociale e lavorativa.L'iniziativa prevede tre linee di intervento:1) Definizione – col supporto di esperti di settore – di un progetto individualizzato finalizzato all'autonomia, che preveda l'attivazione di interventi personalizzati per il raggiungimento dell'indipendenza dei beneficiari;2) Sperimentazione di esperienze di convivenza e co-abitazione (co-housing), attraverso la creazione di gruppi appartamento attrezzati con soluzioni domotiche e servizi di supporto personalizzato;3) Realizzazione di percorsi ed interventi di inclusione socio-lavorativa, attraverso attività diverse che puntino, tra l'altro, allo sviluppo ed al potenziamento delle competenze, e di quelle digitali in primis, con modalità e strumenti innovativi.Il progetto è destinato ad un massimo di 12 persone beneficiari, persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nei comuni dell'Ambito.Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso (24 aprile 2025) tramite posta elettronica ordinaria o certificata.Per ulteriori informazioni, leggere l'Avviso scaricabile qui https://corato.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/300002 oppure contattare l'Ufficio di Piano all'indirizzo ufficio.piano@comune.corato.ba.it al fine di avere maggiori informazioni e dettagli sulla misura."Con questo intervento, l'Ambito conferma il proprio impegno nel promuovere il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale delle persone con disabilità, in linea con gli obiettivi europei del PNRR e con le strategie di coesione sociale dell'Ambito", commentano i Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore. "L'auspicio è quello di cogliere questa straordinaria opportunità di inclusione ed autonomia, anche al fine di sperimentare strumenti e modalità di intervento che potranno poi essere rese disponibili – dopo la fase sperimentale – a favore di tutti i cittadini e le cittadine interessati e residenti nei tre Comuni."