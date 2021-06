Al via la campagna vaccinale per le persone da 12 a 15 anni

Parte la campagna di vaccinazione anti-Covid per le persone da 12 a 15 anni.La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), infatti, ha approvato l'utilizzo del vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo il precedente parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).La campagna parte dai soggetti più fragili, contattati direttamente dai centri di cura.Le vaccinazioni avvengono all'interno degli ambulatori vaccinali allestiti in ambiente pediatrico e sono effettuate dall'equipe medica specialistica che ha in cura i pazienti. Insieme alle persone dai 12 ai 15 anni possono essere vaccinati anche i caregiver.