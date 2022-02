Albero cade sulla complanare, nessun ferito ma tanta paura

Ci sono volute diverse ore di lavoro per liberare la complanare dai residui di un grosso albero caduto a causa del forte vento.Nel pomeriggio di oggi, durante la pesante grandinata, il grande pino che si trovava all'interno di una proprietà privata è collassato, travolgendo anche parte dell'inferriata che delimita la proprietà privata.Sono per una fortunata coincidenza in quel momento sulla strada non passavano veicoli.La chioma dell'albero ha occupato l'intera carreggiata per ore. Sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia locale per mettere in sicurezza la zona e i tecnici del soccorso stradale Scaringella per sezionare il tronco e i rami e liberare la strada.