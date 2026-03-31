Intitolazione strada Aldo Maldera. <span>Foto Anna Lops</span>
Intitolazione strada Aldo Maldera. Foto Anna Lops
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“Aldo Maldera Sportivo”: la bretella che unisce memoria e comunità

Inaugurata ieri la bretella che collega via Gravina a via Prenestina

Corato - martedì 31 marzo 2026 8.35
La famiglia Maldera è sempre stata motivo di vanto e lustro per la città di Corato e l'intitolazione della bretella che collega via Gravina a via Prenestina, inaugurata il 28 ottobre 2024, ne è il chiaro esempio.

Ieri 30 marzo, alla presenza delle autorità politiche e della famiglia Maldera è stata intitolata la strada che ora porta il nome di "Aldo Maldera Sportivo".
Milanese di nascita, i suoi genitori emigrarono da Corato dopo la nascita dei primi due figli.

Iniziò a giocare a calcio nel Cusano Milanino, esordendo in Serie A il 26 marzo 1972 contro il Mantova con la maglia numero 10 al posto di Gianni Rivera.

Una carriera piena di dati e numeri che ben descrivono il suo talento: 39 gol in 310 partite ufficiali con il Milan, 9 reti nel campionato 1978-79, quello dello scudetto della Stella, 73 partite di campionato a Roma, 10 presenze con la Nazionale maggiore.

Ma Aldo Maldera non è stato solo questo. Uomo riservato e pieno di garbo, apprezzato da tutti: un professionista che rinunciava alla ribalta, dedicandosi con impegno al lavoro quotidiano.
5 fotoIntitolazione strada Aldo Maldera
Intitolazione strada Aldo MalderaIntitolazione strada Aldo MalderaIntitolazione strada Aldo MalderaIntitolazione strada Aldo MalderaIntitolazione strada Aldo Maldera
Una passione calcistica quella dei tre fratelli Maldera, Luigi, Attilio e Aldo, che continua ad essere raccontata dall'intera famiglia che ne custodisce i ricordi.
La presenza della famiglia Maldera a Corato ha confermato il suo legame alla città, fissando nel tessuto urbano un principio: trasformare il ricordo e la memoria in qualcosa di concreto che possa essere guida e monito.

Nipoti, cugini e parenti hanno celebrato la memoria di Aldo e dei suoi fratelli, consapevoli di portare avanti e trasmettere una storia calcistica che va oltre i numeri e le vittorie.
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