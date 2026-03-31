“Aldo Maldera Sportivo”: la bretella che unisce memoria e comunità

5 foto Intitolazione strada Aldo Maldera

La famiglia Maldera è sempre stata motivo di vanto e lustro per la città di Corato e, inaugurata il 28 ottobre 2024, ne è il chiaro esempio.Ieri 30 marzo, alla presenza delle autorità politiche e della famiglia Maldera è stata intitolata la strada che ora porta il nome di "Aldo Maldera Sportivo".Milanese di nascita, i suoi genitori emigrarono da Corato dopo la nascita dei primi due figli.Iniziò a giocare a calcio nel Cusano Milanino, esordendo in Serie A il 26 marzo 1972 contro il Mantova con la maglia numero 10 al posto di Gianni Rivera.Una carriera piena di dati e numeri che ben descrivono il suo talento:con il Milan,nel campionato 1978-79, quello dello scudetto della Stella, 73 partite di campionato a Roma,con la Nazionale maggiore.Ma Aldo Maldera non è stato solo questo. Uomo riservato e pieno di garbo, apprezzato da tutti: un professionista che rinunciava alla ribalta, dedicandosi con impegno al lavoro quotidiano.Una passione calcistica quella dei tre fratelli Maldera,, che continua ad essere raccontata dall'intera famiglia che ne custodisce i ricordi.La presenza della famiglia Maldera a Corato ha confermato il suo legame alla città, fissando nel tessuto urbano un principio: trasformare il ricordo e la memoria in qualcosa di concreto che possa essere guida e monito.Nipoti, cugini e parenti hanno celebrato la memoria di Aldo e dei suoi fratelli, consapevoli di portare avanti e trasmettere una storia calcistica che va oltre i numeri e le vittorie.