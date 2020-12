All together now: Silvia e Savio in finale. Corato e Andria esultano

Orgoglio pugliese. In particolare di Corato e di Andria. Due voci melodiose, che hanno conquistato pubblico e giuria e che sono riuscite ad ottenere il pass per la finale di"All together now"'' il fortunato programma televisivo di Mediaset.Sono le voci dell'andriese Savio Vurchio e della talentuosa Silvia Rita Iannone, che già in passato aveva fatto emozionare il grande pubblico.E Corato gioisce nel vederla superare l'ultimo step verso la finale con l'interpretazione elegante di "Nessun grado di separazione" di Francesca Michielin.Un passaggio avvenuto allo spareggio con Beatrice Baldaccini.I due giudici Renga e Pavone scelgono Beatrice, la Tatangelo e J Ax optano pet Silvia. Parola dunque al muro che si esprime a favore della cantante coratina mandandola in finale.Ecco, quindi, chi sono i finalisti di All Together Now 2020: Silvia Rita Iannone, Antonio Marino, Eki, Alessio Selvaggio, Domenico Iervolino, Dalica Cavalera e Savio Vurchio.