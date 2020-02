Alla Messa di Papa Francesco le orchestrazioni di Antonio Molinini

È in corso a Bari, dal 19 febbraio, il Sinodo organizzato dalla CEI, Conferenza Episcopale Italiana, "Mediterraneo, frontiera di pace" a cui prendono parte i presidenti delle conferenze episcopali, patriarchi e vescovi cattolici delle chiese che si affacciano sul mare Mediterraneo.A conclusione delle giornate di riflessione e spiritualità in nome della pace, domenica 23 febbraio giungerà a Bari il Santo Padre Papa Francesco che incontrerà prima tutti i vescovi convenuti a Bari nella Basilica di San Nicola e poi presiederà la celebrazione eucaristica in piazza Libertà che sarà trasmessa in diretta TV su Rai Uno.Ad eseguire i brani musicali della tradizione liturgica durante la funzione religiosa, ci sarà l'Orchestra del Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, diretta da Mons. Antonio Parisi, che eseguirà composizioni del repertorio sacro liturgico di vari artisti, arrangiate dal maestro musicista e compositore coratino Antonio Molinini.«Sono maestro concertante, - dichiara Molinini - assisto il direttore d'orchestra dando le direttive in prova e sarò presente anche alla celebrazione qualora, eventualmente, servisse anche un mio intervento in concerto».Il maestro Molinini collabora con la CEI dal 2004, «quindi con il Vaticano e con Mons. Antonio Parisi, per tutti gli eventi in cui sia necessario arrangiare e orchestrare brani liturgici sacri originali o della tradizione liturgica, cioè – spiega – sia brani scritti appositamente per una celebrazione particolare da vari compositori, sia brani di autori come Falco, Parisi, Puri».Lo stesso Antonio Molinini è stato non solo arrangiatore ma anche compositore di brani liturgici in varie occasioni.«In questa circostanza in cui il Papa viene a Bari - racconta - serviva che io arrangiassi alcuni brani facenti già parte della tradizione liturgica, quindi già noti, e altri scritti appositamente da colleghi nell'ambito per questa celebrazione particolare».Saranno circa una decina i brani che Antonio Molinini ha arrangiato per tutti gli strumenti dell'orchestra diretta da Mons. Parisi eseguirà domenica in Piazza Libertà a cospetto del Santo Padre e in mondo visione attraverso la diretta televisiva.Già domenica scorsa, però, sempre su Rai Uno, la santa messa in diretta dalla Basilica di San Nicola di Bari, officiata da monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, era stata accompagnata dalle esecuzioni orchestrali arrangiate dal talento e dalla competenza professionale del nostro concittadino.