Alla scoperta della storia della Chiesa di San Domenico

Due incontri per conoscere il meraviglioso patrimonio storico locale

Mercoledì 15 luglio 2020, ore 20.00

Sabato 29 agosto 2020, ore 20,00

Nell'ambito dell'Estate Coratina 2020, presso la Chiesa di San Domenico si terranno due percorsi guidati per "leggere" la storia del complesso conventuale e della chiesa, dal XVI al XX secolo, attraverso le testimonianze archeologiche, iconografiche e architettoniche rinvenute a seguito di recenti lavori di restauro.Infatti, il complesso monastico, originariamente situato extra moenia, è citato nelle fonti sin dal 1098. La chiesa, inizialmente intitolata a Santa Maria Vetere, ha due navate riconducibili a momenti costruttivi differenti: quella di sinistra di epoca medievale, l'altra risalente alla fine del XIX secolo. L'edificio è completato da un piccolo chiostro cinquecentesco, anticamente adibito alle orazioni e alle passeggiate dei frati, dal quale si accede agli ambienti del convento che custodiscono tracce archeologiche ed artistiche di particolare valore. Sarà dato inoltre risalto alla struttura circolare, interpretata come cisterna, rinvenuta nell'area dell'oratorio dove, in occasione degli scavi archeologici condotti nel 2003, sono emerse diverse sepolture.Il programma sarà così articolato: