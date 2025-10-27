Politica
Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese
Sosterrà Sabino Mangano alla presidenza della Regione
Corato - lunedì 27 ottobre 2025 10.12
Sono stati resi noti nelle scorse ore i candidati ad un posto da Consigliere regionale per la lista Alleanza Civica per la Puglia, che sosterrà Sabino Mangano quale candidato presidente. Di seguito i nomi per la Città Metropolitana di Bari.
MARZO SALVATORE
MANGANO SABINO
MARTINI ERICA
DIPINTO MICHELE
PATRICIELLO MARIA PIA
CUOMO MASSIMILIANO
CAPUTO DANIELA MARIANNA