Alta velocità, Maurodinoia chiama i parlamentari. Piarulli: "Ci sono"

Maurodinoia chiama Piarulli risponde. L'alta velocità in Puglia è ormai una esigenza, espressa sia dall'assessore ai trasporti della Puglia, sia da alcuni parlamentari tra cui la coratina Bruna Piarulli.Chiedendo un tavolo che coinvolgesse tutti i parlamentari pugliesi, Maurodinoia osservava: "Non possiamo continuare ad essere penalizzati rispetto ad altre regioni, per questo, così come ha evidenziato il Presidente Emiliano in occasione dell'inaugurazione della Fiera del Levante, occorre che il nuovo Governo garantisca gli investimenti necessari per rendere il Mezzogiorno e la Puglia in particolare, pienamente interconnessa con il resto del Paese, realizzando sia l'alta velocità ferroviaria da Lecce a Bologna, sia l'alta Capacità da Napoli – Bari – Lecce – Taranto, che connetterebbe in maniera definitiva la Puglia al resto del Sud e all'Italia"."Fermo restando la conclusione dei numerosi interventi messi in campo per la realizzazione di queste importanti infrastrutture a favore dell'Alta Capacita, da parte della Regione ci sarà il massimo impegno per chiedere con forza al nuovo governo che alla Puglia sia garantita anche l'Alta velocità in tutto il territorio regionale" ha rilevato l'assessora.E ha concluso: "Ora più che mai, per poter uscire da questa situazione di grande difficoltà e per ridurre il divario tra Nord e Sud, occorre un lavoro di squadra con tutti i rappresentanti istituzionali pugliesi. Per cui chiederò a tutti i nostri parlamentari di istituire un "tavolo permanente sull'alta velocità", con l'esclusivo obiettivo di garantire ai pugliesi le stesse infrastrutture presenti in altre regioni".Un invito raccolto dalla senatrice Piarulli.«Da parlamentare pugliese, riferimento di una importante area a cavallo tra le provincie di Bari e Bat, non posso che accogliere l'invito dell'assessore regionale Anita Maurodinoia, a istituire un tavolo tecnico per potenziare il sistema dei trasporti nel Mezzogiorno».Afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle Angela Bruna Piarulli in risposta alle dichiarazioni dell'assessora ai trasporti della Regione Puglia.«La riduzione del divario tra Nord e Sud passa anche attraverso il miglioramento dei trasporti, la riduzione dei tempi di spostamento e l'efficientamento dei collegamenti. Con questa convinzione mi farò portavoce dell'esigenza dei nostri territori di essere connessi in maniera efficace con il resto del paese» continua la parlamentare pentastellata.E conclude: «Condivido, dunque, l'idea di chiedere al Governo garanzie sugli investimenti e ringrazio l'assessora Maurodinoia per la disponibilità a lavorare in sinergia con tutti i rappresentanti delle istituzioni ad ogni livello»