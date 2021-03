Altra auto in fiamme durante la notte

Ci risiamo. Un'altra automobile è stata data alle fiamme questa notte. È la terza in pochi giorni, la quattotdicesima da inizio anno.A fare le spese dell'insana mania incendiaria è stata una Lancia Y parcheggiata sull'extramurale, in viale IV Novembre.Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere l'incendio che però aveva già consumato la vettura. Sul posto anche i Carabinieri per provare a raccogliere elementi che possano far risalire a chi ha compiuto il gesto.Intanto la piaga si allarga sempre più.