Un nuovo, abietto episodio con ogni probabilità di natura dolosa e vandalica. Due auto, una Fiat Croma e una Lancia Ypsilon, sono finite in fiamme in viale Friuli, a Corato. L'incendio è divampato intorno alle ore 3:15 della notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio.I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo. Il tema degli incendi di auto, in città, è sempre più avvertito in ragione di una frequenza degli eventi registrati che pare farsi maggiore in questi ultimi mesi.