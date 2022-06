Fiamme nella notte, a Corato, in via Cincinnato. Un veicolo parcheggiato sulla strada ha preso improvvisamente fuoco - per cause in corso di definizione - intorno alle 3 di domenica 19 giugno.L'intervento dei Vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti nella zona, ha permesso di domare il rogo che si è propagato distruggendo l'auto, una Citroën C3.Il sospetto è che possa essersi trattato di un'azione dolosa e vandalica. Episodi simili, purtroppo, continuano a verificarsi con una frequenza piuttosto preoccupante.