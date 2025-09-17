“Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato

Programma degli eventi

Legambiente circolo Angelo Vassallo Corato promuove la mini rassegna "Ambiente in piazza", un ciclo di incontri informativi e divulgativi aperti alla cittadinanza, per sensibilizzare la comunità locale sui temi della transizione ecologica, del risparmio energetico, dell'economia circolare e della gestione sostenibile dei rifiuti.Gli eventi si terranno in Piazza Vittorio Emanuele, a Corato, di fronte al civico 23 sul marciapiede, con inizio alle ore 19. La partecipazione è libera e gratuita."Futuro a basso consumo. Risparmio energetico per tutti"Un incontro dedicato a scoprire soluzioni pratiche per ridurre i consumi energetici e vivere in modo più sostenibile. Dai comportamenti quotidiani alle tecnologie green, sarà un momento di confronto per capire come ciascuno di noi possa contribuire alla transizione energetica, con vantaggi ambientali, economici e sociali.All'evento partecipano:"Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Strategie per un'economia circolare"Una serata dedicata all'economia circolare e alla corretta gestione dei rifiuti, per conoscere strategie, strumenti e buone pratiche che permettono di trasformare i rifiuti in risorse. Saranno presentate esperienze virtuose e modalità concrete per applicare le tre "R" nella vita quotidiana.L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Sanb, con lo scopo di valorizzare il riuso e il riciclo, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un modello sostenibile.Intervengono:In chiusura, Legambiente Corato parteciperà all'iniziativa nazionale "Puliamo il Mondo", una giornata di volontariato ambientale per la cura degli spazi pubblici e la promozione della cittadinanza attiva con i cittadini. Questa giornata è patrocinata dal Comune di Corato."Con "Ambiente in piazza", Legambiente Corato invita i cittadini - dichiara il presidente Giuseppe Faretra, presidente del circolo, a riflettere, confrontarsi e agire per un cambiamento sostenibile e condiviso con i professionisti. Solo con il coinvolgimento di tutti — istituzioni, famiglie, imprese e singoli cittadini — è possibile affrontare le sfide ambientali del nostro tempo."