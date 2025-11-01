Legambiente Corato
Legambiente Corato
Scuola e Lavoro

Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco

La nota:una donazione che dà valore ai legami e ai diritti, nel segno dell’Agenda 2030"

Corato - sabato 1 novembre 2025
Il Circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato ha donato alla Comunità Indaco – Casa della Mamma un ricco assortimento di materiale scolastico raccolto nell'ambito dell'iniziativa "Zaino del Cigno", promossa durante l'edizione XXXIII del 2025 di "Puliamo il Mondo". Una raccolta che ha coinvolto cittadini, volontari e scuole del territorio e che oggi si traduce in un gesto concreto di sostegno per i bambini accolti nella comunità, con l'obiettivo di rafforzare il diritto all'istruzione, alla dignità e all'inclusione.
La donazione, composta da zaini, quaderni, penne, colori e altri strumenti per lo studio, è stata consegnata oggi, presso la sede della Comunità Indaco, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento sul territorio per l'accoglienza e l'accompagnamento di minori. L'iniziativa si inserisce pienamente nella visione di ecologia sociale e integrale che Legambiente porta avanti, e rispecchia, in modo chiaro, alcuni degli obiettivi fondamentali dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: contrastare la povertà educativa e materiale, garantire accesso equo a un'istruzione di qualità, ridurre le disuguaglianze e costruire comunità più resilienti, inclusive e solidali.

«Abbiamo voluto che questa iniziativa andasse oltre la semplice consegna di materiale – spiega Giuseppe Faretra, presidente di Legambiente Corato – perché crediamo che l'ecologia non sia soltanto difesa dell'ambiente, ma anche responsabilità verso le persone, cura delle relazioni, capacità di costruire giustizia attraverso piccoli gesti quotidiani. Donare strumenti per lo studio significa offrire opportunità, significa dire a quei bambini che anche loro hanno diritto a un presente sereno e a un futuro possibile. È un modo per tradurre in azione i valori dell'Agenda 2030, che ci impegniamo a rendere vivi e concreti qui, nella nostra città».

Anche il presidente della Comunità Indaco-Casa della Mamma, Ugo Zonni, ha voluto sottolineare il valore profondo dell'iniziativa, ringraziando Legambiente e i cittadini che hanno contribuito: «Questa donazione ci restituisce il senso autentico del prendersi cura. Non si tratta solo di materiali, ma del messaggio che portano con sé: siete importanti, non siete soli. Quando un'associazione come Legambiente si fa vicina al nostro lavoro, dimostra che la sostenibilità è anche sociale, anche educativa, anche affettiva. I bambini che vivono in comunità spesso affrontano percorsi difficili, ma quando trovano un ambiente attento e accogliente, possono riscoprire fiducia, motivazione e speranza».

"L'incontro tra queste due realtà del territorio – continua Giuseppe Faretra- una impegnata nella tutela dell'ambiente e della cittadinanza attiva, l'altra nella protezione delle fragilità e nell'accompagnamento alla rinascita – dà forza a un'idea di comunità che non lascia indietro nessuno, in cui la giustizia sociale cammina accanto alla transizione ecologica e dove l'agire quotidiano assume il valore di una scelta politica e culturale. La collaborazione tra Legambiente Corato e Comunità Indaco rappresenta una buona pratica da valorizzare e replicare, conclude Giuseppe Faretra, un esempio concreto di come l'Agenda 2030 possa essere messa in pratica anche su scala locale, attraverso alleanze semplici ma efficaci, capaci di generare impatto e creare futuro".
  • Legambiente Corato
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
Altri contenuti a tema
Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato" Cultura Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato" La nota: "Un patrimonio archeologico immenso ancora nascosto"
Salute, ambiente e trasparenza: interviene il Circolo Legambiente di Corato Ambiente Salute, ambiente e trasparenza: interviene il Circolo Legambiente di Corato «Necessari un registro tumori, il potenziamento della medicina territoriale, un ospedale pienamente operativo e la massima chiarezza in merito al progetto dell’elettrodotto»
Puliamo il Mondo 2025: Insieme per una spiaggia più pulita e consapevole in chiave didattica Associazioni Puliamo il Mondo 2025: Insieme per una spiaggia più pulita e consapevole in chiave didattica Legambiente Corato e Legambiente Trani con gli alunni del Tattoli-De Gasperi di Corato
Rinnovamento rete elettrica cittadina: firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Corato ed Enel Distribuzione Associazioni Rinnovamento rete elettrica cittadina: firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Corato ed Enel Distribuzione Legambiente chiede un confronto pubblico sul tema
1 Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza” Ambiente Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza” Il primo di due incontri informativi promossi da Legambiente
“Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato Ambiente “Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato Una rassegna con incontri e dialoghi per sensibilizzare la comunità locale
Oltre trenta partecipanti per la nona edizione di "Pedalando con i Santi" Attualità Oltre trenta partecipanti per la nona edizione di "Pedalando con i Santi" Soddisfatto Giuseppe Faretra, presidente del circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato
"Pedalando con i Santi": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità Vita di Città "Pedalando con i Santi": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità Legambiente promuove il territorio utilizzando forme di turismo lento
Carta “Dedicata a Te”, il Comune di Corato pubblica l’elenco dei beneficiari 2025
31 ottobre 2025 Carta “Dedicata a Te”, il Comune di Corato pubblica l’elenco dei beneficiari 2025
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
31 ottobre 2025 Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato "
31 ottobre 2025 Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato"
Commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre a Corato servizio navetta gratuito per il cimitero
31 ottobre 2025 Commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre a Corato servizio navetta gratuito per il cimitero
Immensa emozione vissuta al Tuscany Web Fest dal regista Tedeschi
31 ottobre 2025 Immensa emozione vissuta al Tuscany Web Fest dal regista Tedeschi
Il filo rosso tra Corato e Giappone: il Komorebi dell’associazione “Francesco Ludovico Tedone”
31 ottobre 2025 Il filo rosso tra Corato e Giappone: il Komorebi dell’associazione “Francesco Ludovico Tedone”
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
31 ottobre 2025 A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine
30 ottobre 2025 Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.