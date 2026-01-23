Narrazioni di pace: a Corato un incontro su media, etica e sfide globali

Il ruolo dell'informazione tra etica e responsabilità

I Relatori

Riccardo Losappio: Giornalista e Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

Rosario Milano: Docente presso l'Università degli Studi di Bari, studioso di storia dei conflitti internazionali.

padre Corrado De Robertis, missionario comboniano;

Giovanni Capurso: Docente e storico.

Un invito alla cittadinanza

Lunedì 26 gennaio 2026, dalle ore 17.00 alle 20.00, presso l'Agorà del Liceo Classico "A. Oriani" di Corato (via Kovalska, 1), si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Narrazioni di pace e ambiente. Comunicazione, media e cultura per promuovere un nuovo immaginario di futuro sostenibile".L'iniziativa è promossa dal circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. L'obiettivo è analizzare come l'informazione plasmi il dibattito pubblico su temi decisivi: pace, migrazioni, memoria storica e crisi climatica.Al centro del percorso formativo vi è la riflessione sui doveri etici del giornalista. In un'epoca segnata da conflitti e crisi ambientali, il corso sottolinea l'urgenza di una corretta verifica delle fonti e del contrasto alla disinformazione e al sensazionalismo. Il programma analizzerà i principali riferimenti deontologici della professione – tra cui la Carta dei Doveri, la Carta di Assisi, la Carta di Roma e la Carta di Treviso – legandoli ai principi fondamentali della Costituzione italiana: l'Articolo 9, che tutela l'ambiente e il patrimonio culturale, e l'Articolo 21, pilastro della libertà di manifestazione del pensiero.L'incontro vedrà la partecipazione di autorevoli voci del mondo del giornalismo, dell'università e della ricerca storica:L'evento sarà introdotto e moderato da Giuseppe Faretra, Presidente del circolo Legambiente Corato "Angelo Vassallo" e giornalista.«In un momento storico in cui la narrazione dei conflitti e delle emergenze climatiche è spesso inquinata da sensazionalismo e disinformazione, sentiamo il dovere di rimettere al centro l'etica della responsabilità», dichiara Giuseppe Faretra, Presidente del circolo Legambiente Corato. «Con questo incontro vogliamo ribadire che informare correttamente non è solo un obbligo professionale, ma un atto di cittadinanza attiva. Difendere l'ambiente, come recita l'Articolo 9 della nostra Costituzione, significa anche difendere la verità dei fatti per costruire un futuro di pace e sostenibilità che sia fondato sulla memoria e sul rispetto della dignità umana.»